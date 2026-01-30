Реклама

10:25, 30 января 2026

Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

Избившая Костылеву мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Костылева

Елена Костылева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров в одиночном катании Елены Костылевой, пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на чат ее Telegram-канала.

По словам Костылевой-старшей, она сделает так, если дочь не начнут объективно судить на соревнованиях в России. «На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж», — заявила Ирина Костылева.

8 января Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. Спортсменка ушла из его группы 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена тренера, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    

