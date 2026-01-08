Избитая матерью фигуристка вернулась в академию Плющенко

Избитая матерью фигуристка Костылева вернулась в академию Плющенко

Избитая матерью российская фигуритска Елена Костылева вернулась в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивной школы «Триумф», куда ранее перешла спортсменка.

В школе объяснили произошедшее несколькими причинами. «Систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком», — заявили в спортшколе.

Там также заявили, что в тренировочный процесс вмешивалась Ирина Костылева — мать фигуристки. «Огромное спасибо "Ангелам Плющенко", что не бросаете спортсменку и приняли обратно!» — говорится в заявлении.

Об уходе Костылевой от Плющенко сообщалось 21 декабря. Тренер отметил, что он и его команда боролись за ученицу до конца.

Ранее Плющенко обвинил Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.