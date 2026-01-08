Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:17, 8 января 2026Спорт

Избитая матерью фигуристка вернулась в академию Плющенко

Избитая матерью фигуристка Костылева вернулась в академию Плющенко
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Фигуристы: Елена Костылева и Евгений Плющенко

Фигуристы: Елена Костылева и Евгений Плющенко . Фото: Александр Щербак / ТАСС

Избитая матерью российская фигуритска Елена Костылева вернулась в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщается в Telegram-канале спортивной школы «Триумф», куда ранее перешла спортсменка.

В школе объяснили произошедшее несколькими причинами. «Систематические пропуски тренировок, невыполненные условия по контролю веса, невыполнение тренировочных заданий, а именно количество прокатов программ целиком», — заявили в спортшколе.

Там также заявили, что в тренировочный процесс вмешивалась Ирина Костылева — мать фигуристки. «Огромное спасибо "Ангелам Плющенко", что не бросаете спортсменку и приняли обратно!» — говорится в заявлении.

Об уходе Костылевой от Плющенко сообщалось 21 декабря. Тренер отметил, что он и его команда боролись за ученицу до конца.

Ранее Плющенко обвинил Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на планы Запада по размещению войск на Украине

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    «Ахмат» обнажил проблемы ВСУ в Сумской области

    Вице-президент США извинился перед наркоманами

    Россия призвала США немедленно прекратить незаконные действия против Marinera

    Тарасова отреагировала на возвращение избитой матерью фигуристки к Плющенко

    Захарова высказалась о документе «коалиции желающих» и Киева

    Категорию россиян обложили НДФЛ по ставке 30 процентов

    БПЛА атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok