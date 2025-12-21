Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с избитой матерью ученицей

Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале объявил о прекращении сотрудничества с избитой матерью ученицей Еленой Костылевой.

Плющенко отметил, что он и его команда боролись за ученицу до конца. «Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал тренер. Он назвал Костылеву талантливой спортсменкой и пожелал ей побед.

15 декабря Плющенко назвал адом ситуацию с Костылевой. Специалист рассказал, что ни разу не сталкивался с подобным за все время, что находится в профессиональном спорте. «Это дикость для любого вида спорта!» — признал Плющенко.

Ранее Плющенко обвинил мать Елены Костылевой Ирину в жестоком обращении с дочерью. Жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

14-летняя Костылева выиграла чемпионат России среди юниоров в феврале этого года. Ей предлагали выступать за сборную Китая, однако она отказалась.