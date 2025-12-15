Реклама

15:32, 15 декабря 2025Спорт

Плющенко назвал адом ситуацию с избитой матерью ученицей

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале высказался о ситуации с избитой матерью ученицей Еленой Костылевой.

Он назвал происходящее адом и отметил, что ни разу не сталкивался с подобным за все время, что находится в профессиональном спорте. «Это дикость для любого вида спорта!» — отметил Плющенко.

Тренер добавил, что сейчас находится перед сложным выбором. «С одной стороны, выгнать и забыть как страшный сон! Как это сделали уже многие школы. С другой стороны, жизнь и спортивная карьера, эмоции и переживания спортсмена, который любит и доверяет мне», — добавил Плющенко.

Ранее Ирина Костылева, мать Елены Костылевой, заявила о поисках новой спортшколы для дочери. Перед этим 28 ноября жена Плющеко, продюсер Яна Рудковская, показала видео, на котором Костылева-старшая бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

