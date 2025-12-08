Реклама

13:28, 8 декабря 2025Спорт

Избившая фигуристку Костылеву мать заявила о поиске новой спортшколы для дочери

Избившая Елену Костылеву мать заявила о поиске новой спортшколы для дочери
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ирина Костылева, мать российский фигуристки Елены Костылевой, заявила о поисках новой спортшколы для дочери. Об этом сообщает «МОЁ!».

Сейчас она вместе с дочерью находится в Воронеже. «Мы пообщаемся с одним из федеральных каналов и в середине недели предполагаем уехать, но в любом случае буду искать для Лены новую школу, чтобы дочь поехала туда на просмотр», — заявила Костылева-старшая.

Ранее стало известно, что Елена Костылева пропустит Кубок Первого канала среди юниоров по состоянию здоровья. Что конкретно беспокоит спортсменку — не уточнялось.

28 ноября продюсер Яна Рудковская показала видео, на котором мать Костылевой Ирина бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки. 14-летняя спортсменка на кадрах в страхе закрывает голову руками.

Спортсменка занимается в спортшколе мужа Рудковской — Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион ранее обвинил Костылеву-старшую в жестоком обращении с дочерью.

