Рудковская показала видео избиения фигуристки Костылевой матерью

Рудковская показала видео избиения юной чемпионки России матерью

Продюсер Яна Рудковская показала видео, на котором мать фигуристки Елены Костылевой бьет дочь кулаком в живот и силой стаскивает с нее коньки после тренировки. Ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мать спортсменки, Ирина Костылева, бьет ребенка в живот. После чего 14-летняя спортсменка в страхе закрывает голову руками.

В публикации Рудковская осудила поведение женщины, назвав его чудовищным. «Полтора года мы пытались договориться, пытались защитить Лену, пытались очень много сделать для этой девочки. За это время наша с Евгением жизнь превратилась в какой-то бесконечный ад», — написала она.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Плющенко заявил, что мама-блогер систематически нарушала правила поведения на тренировочной базе академии «Ангелы Плющенко», а также применяла физическую силу к девочке, что подтверждается видеозаписями.

14-летняя Костылева стала чемпионкой России среди юниоров в феврале этого года. Ей предлагали перейти за сборную Китая, однако она отказалась.