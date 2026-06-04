Разыскиваемый МВД Чечни попал на видео в самолете из Дубая

Волк: ОАЭ выдали РФ двух граждан, разыскиваемых за преступления по линии Интерпола

Власти ОАЭ передали в аэропорту Дубая двух россиян, находившихся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила видео с ними.

На кадрах, сделанных в салоне самолета, двоих мужчин в наручниках сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Один из них разыскивался МВД по Чеченской Республике как пособник участия в незаконном вооруженном формировании. По версии следствия, в 2016 году он предоставил жителю Чечни транспортное средство для следования в зону вооруженного конфликта с целью участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Второй россиянин обвиняется в получении взятки. По данным следствия, он работал в надзорном ведомстве, где с 2018 по 2020 год неоднократно получал деньги за бездействие и отказ принимать меры государственного реагирования на сигналы о нарушениях при возведении многоквартирных домов. Общая сумма взяток превысила пять миллионов рублей. МВД по Республике Дагестан в августе 2025 года объявило его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Абу-Даби компетентные органы ОАЭ передали российским представителям двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.