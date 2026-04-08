Сбежавших с миллионами рублей в ОАЭ мошенников вернули в Россию

Объявленных в розыск в России мошенников вернули из ОАЭ

В аэропорту Абу-Даби компетентные органы ОАЭ передали российским представителям двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2019 году один из обвиняемых взял в долг 15 миллионов рублей под залог квартиры, которая на самом деле ему не принадлежала. Эти деньги он украл — по такой же схеме он забрал деньги под договор продажи автомобиля премиум-класса. С похищенными средствами он скрылся за границей.

Второй подозреваемый с 2019 по 2020 годы вместе с руководителями и сотрудниками одного из акционерных коммерческих банков Москвы заключал кредитные договоры между банком и фиктивными организациями. Через эти фирмы они похитили свыше 370 миллионов рублей. Обвиняемый также был объявлен в международный розыск после того, как покинул страну.

Ранее сообщалось, что лидера пирамиды Life is Good экстрадировали в Россию.