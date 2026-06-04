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19:09, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

Блогер Варламов отказался давать интервью Дудю из-за нежелания острых вопросов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что отказался давать интервью коллеге Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Причину этому он назвал в беседе с проектом Sheinkin40, ролик доступен на YouTube.

«Юрий Дудь давно хочет сделать со мной интервью. Я говорю: "Юр, я тебя очень люблю, но тебя же вряд ли будут интересовать мои путешествия"», — сказал Варламов.

Он сравнил Дудя со следователем, а его интервью — с допросом, и добавил, что такие беседы ему не интересны. Блогер также дал понять, что не желал бы отвечать на острые вопросы. «Безусловно, в мои 42 [года] у меня есть какое-то количество скелетов в шкафу. Я их стараюсь особо не ворошить», — объяснил Варламов.

Ранее блогер сообщил о разочаровании в европейской политике. Варламов признался, что после отъезда из России стал более циничным и прагматичным и начал меньше верить в справедливость.

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