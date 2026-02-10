Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:32, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Варламов разочаровался в Европе и стал циничным

Блогер Варламов заявил, что его разочаровала европейская политика
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России, заявил, что разочаровался в европейской политике. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Блогер признался, что, в отличие от других эмигрантов, никогда не думал о европейских странах как о «рае на земле». «Меня разочаровала, скорее, европейская политика, политика Европы и США (...) Меня разочаровало поведение отдельных людей», — сказал Варламов.

Он добавил, что после эмиграции стал более циничным и прагматичным, начал меньше верить в справедливость и в существование принципов и идеалов. «На самом деле, все гораздо проще, циничнее, где-то грязнее. И не так все, как писали в книжках и как нас учили», — заключил блогер.

Ранее Варламов посетил Детройт и констатировал, что город превращается в Челябинск. Он отметил, что там много промышленных предприятий.

