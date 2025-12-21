Варламов констатировал превращение одного американского города в Челябинск

Блогер Варламов заявил, что Детройт начал превращаться в Челябинск

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал город Детройт в США депрессивным и сравнил его с Челябинском. Впечатлениями от поездки он поделился в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что в середине XX века в городе строилось много промышленных предприятий. «К концу 1950-х Детройт из "американского Парижа" стал превращаться в Омск или Челябинск. Индустриальное гетто, из которого хочется сбежать», — сказал он.

Он добавил, что увидел в одном из районов Детройта много заброшенных и неработающих зданий. По словам Варламова, он также не встретил ни одного человека. «Это очень депрессивная история», — констатировал блогер.

