16:13, 4 декабря 2025

Варламов пожалел сотрудников полиции в одной стране

Блогер Варламов пожалел полицейских в Японии, носящих форму в жаркую погоду
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: Varlamov Travel / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожалел сотрудников полиции в одной азиатской стране. Видео, в котором Варламов порассуждал об этом, доступно на YouTube.

Блогер рассказал, что летом побывал в Японии, тогда в стране было жарко. По его словам, японцы спасаются от высоких температур с помощью небольших портативных вентиляторов. Однако полицейские не пользуются этими устройствами.

«Сотрудницу полиции немножко жалко. Во-первых, у нее рубашка с длинным рукавом. Еще и жилет сверху. Еще и без вентиляции. То есть если у работяг у всех есть вентиляторы, им довольно прохладно и комфортно, то у девушки, которая работает в полиции, никакого обдува нет», — посетовал блогер.

Ранее Варламов побывал в Брюсселе и нецензурно высказался о городе. Он пожаловался на грязь и неприятный запах на улицах города.

