Варламов побывал в сердце Европы и матом высказался о городе

Блогер Варламов заявил, что в Брюсселе грязно и пахнет мочой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в Брюсселе и матом высказался о городе. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что Брюссель, который он назвал сердцем Европы, входит в число богатейших столиц. При этом, по его словам, треть населения города живет за чертой бедности. Он подчеркнул, что жители некоторых районов чувствуют себя в опасности на улице.

Блогер уточнил, что на улицах Брюсселя не убирают грязь и мусор, а на вокзалах пахнет мочой, так как люди справляют нужду на стены. Кроме того, Варламов заметил, что в городе открыто продают наркотики. «Короче, здесь происходит какой-то лютейший ***», — отреагировал блогер.

Ранее Варламов посетил Чикаго и удивился тому, что в нем нет бездомных и мусора. По словам блогера, это нетипично для американских городов, в частности, Нью-Йорка.

