Варламов посетил один город США и удивился отсутствию мусора и бездомных

Блогер Илья Варламов удивился чистоте и отсутствию бездомных в Чикаго

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Чикаго и удивился увиденному в этом городе. Свои эмоции от визита он описал в видео, доступном на YouTube.

Гуляя по американскому городу, Варламов отметил, что на его улицах нет мусора. Он счел Чикаго немыслимо чистым для США. «Нет бездомных, нет наркоманов, в отличие от того бардака, который творится в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско. или даже в Нью-Йорке», — порассуждал блогер.

Он также посетил вокзал в Чикаго и удивился его безопасности и чистоте. Он обратил внимание на то, что люди сидят за столами с ноутбуками и не боятся, что их украдут бездомные или преступники. «Я не верю своим глазам», — отметил Варламов.

Ранее блогер пожаловался на катастрофу с едой в США. Он заявил, что в Соединенных Штатах сложно найти продукты без содержания сахара.