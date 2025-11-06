Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:31, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Варламов посетил один город США и удивился отсутствию мусора и бездомных

Блогер Илья Варламов удивился чистоте и отсутствию бездомных в Чикаго
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TravelScape / Freepik

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Чикаго и удивился увиденному в этом городе. Свои эмоции от визита он описал в видео, доступном на YouTube.

Гуляя по американскому городу, Варламов отметил, что на его улицах нет мусора. Он счел Чикаго немыслимо чистым для США. «Нет бездомных, нет наркоманов, в отличие от того бардака, который творится в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско. или даже в Нью-Йорке», — порассуждал блогер.

Он также посетил вокзал в Чикаго и удивился его безопасности и чистоте. Он обратил внимание на то, что люди сидят за столами с ноутбуками и не боятся, что их украдут бездомные или преступники. «Я не верю своим глазам», — отметил Варламов.

Ранее блогер пожаловался на катастрофу с едой в США. Он заявил, что в Соединенных Штатах сложно найти продукты без содержания сахара.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Калмыцкий электропанк подарили Путину

    Собственникам ЖК от MR GROUP выдали жилье с трещинами и недоделанным ремонтом

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости