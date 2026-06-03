ПМЭФ-2026. День первый

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16:27, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

На ПМЭФ прокомментировали выход России из Болонской системы

Президент РАО Васильева о выходе России из Болонской системы: Специалитет оставался всегда
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Несмотря на участие России в Болонской системе высшего образования, где основными уровнями выступают бакалавриат и следующая за ним магистратура, такая форма обучения в вузе как специалитет в ряде специальностей оставалась всегда. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 3 июня, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

«Специалитет никогда никуда не девался, вы же прекрасно знаете. Специалитет во многих вузах, во многих отраслях оставался всегда. А то, что, допустим, творческие вузы и в советское время учились меньше, чем инженеры, это было нормально», — прокомментировала она выход России из Болонской системы.

Президент РАО напомнила, что несколько десятилетий назад был период, когда в педагогических институтах продолжительность обучения на специалитете составляла не стандартные пять лет, а четыре года — как в современном бакалавриате.

«Был такой период, вы наверное даже не знаете про это, когда учительские институты обучали четыре года, а потом была пятилетка и пять с половиной лет, когда стали по двум предметам дипломы давать. То есть это сама жизнь трактовала условия изменений. Почему вдруг стали больше учиться те же педагоги? Потому что, когда у тебя две специальности, допустим, история и английский, ты в любом случае будешь учиться дольше, чем, осваивая только английский или только историю», — констатировала Васильева.

В мае сообщалось, что в Госдуме захотели дать право Министерству образования и науки ограничивать выпускникам бакалавриата поступление в магистратуру не по профилю, соответствующий законопроект опубликован в думской базе. Такое изменение в порядке поступления может стать логичной попыткой вернуться к изначальному смыслу магистратуры, уверен главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов.

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