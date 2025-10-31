Варламов заявил о катастрофе с едой в США

Блогер Варламов пожаловался, что в США сложно найти полезную еду

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался, что в США сложно найти полезную еду. Об этом он порассуждал в подкасте ALVIL, доступном на YouTube.

Варламов признался, что ему не нравится американская культура питания. По его словам, из-за этого он на некоторое время отказывался от путешествий по Соединенным Штатам, так как для него важно правильно питаться. «Я много раз сталкивался с тем, что ты просто не можешь купить нормальную еду (...). Везде сахар, везде добавки. Просто какая-то катастрофа», — посетовал блогер.

Он заявил, что даже в магазине с дорогими продуктами ему пришлось час искать продукты без добавления сахара. Варламов подчеркнул, что обнаружил его даже в соленой рыбе.

Ранее популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала о психологической травме из-за США. Она объяснила, что в блюдах из американских заведений содержится много калорий.