Популярная российская блогерша рассказала о психологической травме из-за США

Блогерша Елизавета Мадрид заявила, что в США высококалорийная еда
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала о психологической травме, которую ей нанесли поездки в США. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube.

Она заявила, что в США ей было сложно следить за питанием, так как в американских заведениях подают высококалорийную еду. По ее словам, в салате могла содержаться дневная норма калорий для взрослого человека. Шабашова также отметила, что одно блюдо в американском ресторане и несколько бургеров из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» могут обладать одинаковой энергетической ценностью.

«Мне Америка нанесла такую травму психологическую. Триллер это был просто», — пожаловалась Мадрид.

Ранее блогерша назвала три минуса США. Шабашова рассказала, что в стране дорогие спортивные залы и невкусная еда в ресторанах.

