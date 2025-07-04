Известная российская блогерша назвала три минуса США

Блогерша Мадрид заявила, что в США трудно вкусно поесть в ресторане

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) назвала три минуса США. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube.

Шабашова рассказала, что в США трудно найти вкусную и здоровую еду. «Ты открываешь и смотришь: салат "Цезарь" — 1400 калорий. Смотришь на другую страничку, хочешь десерт: тортик [от компании] Cheesecake Factory — 3600 калорий в одном куске. В ресторанах там питаться нереально», — пожаловалась Мадрид. Она призналась, что перед тем, как возвращаться в Россию, собирает корзины в российских приложениях по доставке еды и сразу по прилете делает заказы.

Кроме того, по словам блогерши, в США дорогие спортивные залы. Она подчеркнула, что в России месяц занятий обойдется в 3,5 тысячи рублей, в Соединенных Штатах — в 35 тысяч. Шабашова отметила, что при этом качество спортивных залов в обеих странах находятся примерно на одном уровне.

Наконец, инфлюэнсерша призналась, что ей трудно общаться с американцами. Мадрид рассказала, что богатые темнокожие жители США нередко подходят к ней знакомиться, однако она не идет на контакт. «Если тебе хорошо со своими друзьями, там будет не очень прикольно», — уточнила она.

Ранее Шабашова возмутилась ценам на клубнику в США. Она заявила, что стоимость одной крупной ягоды, привезенной из Японии, составила около 1,5 тысячи рублей.