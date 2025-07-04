Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:17, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская блогерша назвала три минуса США

Блогерша Мадрид заявила, что в США трудно вкусно поесть в ресторане
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube 

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) назвала три минуса США. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube.

Шабашова рассказала, что в США трудно найти вкусную и здоровую еду. «Ты открываешь и смотришь: салат "Цезарь" — 1400 калорий. Смотришь на другую страничку, хочешь десерт: тортик [от компании] Cheesecake Factory — 3600 калорий в одном куске. В ресторанах там питаться нереально», — пожаловалась Мадрид. Она призналась, что перед тем, как возвращаться в Россию, собирает корзины в российских приложениях по доставке еды и сразу по прилете делает заказы.

Кроме того, по словам блогерши, в США дорогие спортивные залы. Она подчеркнула, что в России месяц занятий обойдется в 3,5 тысячи рублей, в Соединенных Штатах — в 35 тысяч. Шабашова отметила, что при этом качество спортивных залов в обеих странах находятся примерно на одном уровне.

Наконец, инфлюэнсерша призналась, что ей трудно общаться с американцами. Мадрид рассказала, что богатые темнокожие жители США нередко подходят к ней знакомиться, однако она не идет на контакт. «Если тебе хорошо со своими друзьями, там будет не очень прикольно», — уточнила она.

Ранее Шабашова возмутилась ценам на клубнику в США. Она заявила, что стоимость одной крупной ягоды, привезенной из Японии, составила около 1,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

    В России опять предупредили о проблемах для бизнеса Азербайджана

    Россияне высказались о доверии Путину

    Голодный медведь попытался вломиться в ресторан средь бела дня

    В Петербурге срочно закрыли дамбу

    Спецпосланник Трампа предложил снять санкции с России

    Врач по часам описал изменения в организме после отказа от сахара

    Мизулину возмутил концерт в Москве «жалевшей террористов» Манижи

    Политолог раскрыл задачу нового разговора Путина и Трампа

    Мать показала ребенка в мазуте на пляже курорта в России и вызвала гнев пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости