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20:35, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша описала цены в США словами «нельзя так людей обманывать»

Блогерша Шабашова возмутилась стоимостью ягоды клубники в 1,5 тыс. руб. в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @iamlizamadrid

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) пожаловалась на цену на клубнику в США. Свое возмущение она выразила в видео, доступном на YouTube.

Мадрид рассказала, что в одном из американских заведений купила одну крупную ягоду клубники из японского города Киото стоимостью 19 долларов (около 1,5 тысячи рублей по нынешнему курсу). Ягода была упакована в две картонные коробки, пластмассовый чехол и защитную белую сетку.

Шабашова призналась, что ей понравился запах купленной клубники. Однако после того, как она попробовала ягоду, блогерша призналась, что покупка разочаровала ее. «Моя бабушка вкуснее выращивает. Господи, что только не придумают в этой вашей Америке. Позорище. Нельзя так людей обманывать», — возмутилась Мадрид.

Ранее популярная блогерша Марина Могилко, живущая в США, раскрыла стоимость продуктов на месяц. Она заявила, что тратит на еду около 480 тысяч рублей.

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