Живущая в США блогерша раскрыла ежемесячные траты на продукты

Блогерша Могилко: на еду в США расходуется около пяти тысяч долларов в месяц

Популярная блогерша Марина Могилко, живущая в США, рассказала о высоких ценах на продукты. В новом видео, доступном на ее YouTube-канале, она сообщила, что на еду в Штатах она тратит около пяти тысяч (480 тысяч рублей) долларов в месяц.

Могилко показала закупку продуктов, которые обошлись ей в 163 доллара (около 15,5 тысячи рублей). «Мы взяли достаточно протеина, мы не брали яйца, потому что я их уже купила, не брали молоко, молочку вообще никакую не брали, семья у нас — пять человек, включая няню», — пояснила блогерша.

Нутрициолог Мария Фастов в беседе с Могилко рассказала, что обеспечение продуктами семьи из четырех человек обходится ей в пять тысяч долларов в месяц. «Тысяча долларов (около 96 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в неделю у нас уходило только на магазины, а один поход на фермерский рынок — 300-400 долларов (28-38 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — раскрыла она ежемесячные траты. Могилко согласилась с тем, что в месяц в среднем на продукты уходит около пяти тысяч долларов.

Ранее известный стендап-комик и блогер Илья Коваль, переехавший в Нью-Йорк, раскрыл цены на продукты в Нью-Йорке. Юморист рассказал, что 12 яиц в США стоят четыре доллара (около 380 рублей).