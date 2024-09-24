Переехавший в США российский комик раскрыл цены на продукты в Нью-Йорке

Комик Коваль заявил, что яйца в магазине Нью-Йорка стоят более 370 рублей

Известный стендап-комик и блогер Илья Коваль, переехавший в Нью-Йорк, раскрыл цены на продукты в США. Подробностями он поделился в видео, доступном на YouTube.

Коваль уточнил, что покупает еду в магазинах сети Trader Joe's, потому что он уверен в их натуральности и безопасности. Кроме того, в этих магазинах продукты стоят недорого, заявил комик.

Так, он рассказал, что 12 яиц стоят четыре доллара (около 370 рублей), бекон — пять долларов (около 465 рублей), макароны — один доллар (примерно 93 рубля), обычный и копченый сыр — четыре доллара, огурцы — 2,5 доллара (около 230 рублей).

Коваль уточнил, что тратит в неделю на продукты от 50 до 100 долларов. «Еда — это не такая большая статья расходов в Нью-Йорке», — заключил он.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Японии и рассказал о ценах на еду. Он заявил, что фрукты и ягоды из местных супермаркетов дорого стоят. Так, уточнил блогер, один банан стоит 354 рубля.

С 2022 года Коваль жил в Грузии. В феврале 2024 года комик сообщил, что переехал жить в Нью-Йорк.