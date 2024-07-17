Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:19, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Варламов побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на продукты

Блогер Варламов побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на фрукты и ягоды

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на продукты, в частности на фрукты и ягоды. Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов показал цены в японском супермаркете. Он отметил, что цена на упаковку клубники из 15 штук составила 24 доллара (около 2120 рублей), а за одну штуку — 3,4 доллара (310 рублей). Блогер также уточнил, что он продемонстрировал не самую дорогую клубнику.

Небольшая упаковка абрикосов, по словам Варламова, стоит 17 долларов (1,5 тысячи рублей), а один банан — 4 доллара (354 рубля). «В японских супермаркетах можно встретить много удивительного, но больше всего иностранных туристов поражают местные фрукты, а особенно цены на них. Япония — это родина самых дорогих фруктов в мире», — рассказал блогер.

Ранее Варламов побывал на Тайване и удивился высоким ценам на продукты. «Влияние Японии можно заметить даже в обычном продуктовом магазине», — отметил он. Блогер выразил мнение, что такие высокие цены на яблоки и клубнику можно встретить мало где в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты пытались сорвать выступление Лаврова на заседании СБ ООН. Что они кричали главе МИД России?

      Армия США провалила проверку полусотни счетов по контрактам на помощь Украине

      Бывшего главу российского города заподозрили в растрате более 221 миллиона рублей

      Пожар охватил посольство Чехии в Париже

      На Украине назвали число раскрытых схем по вывозу уклонистов

      45-летняя звезда сериала «Кухня» опубликовала фото в купальнике

      Мигрант напал на прекратившую с ним общение россиянку и несколько раз ударил ее ножом

      Ученые потеряли легендарную белую акулу

      Отправленный врачами лечиться дома после жалоб мужчина оказался болен раком

      Украинские пограничники допустили присутствие военкомов на пунктах пропуска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше