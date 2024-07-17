Варламов побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на продукты

Блогер Варламов побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на фрукты и ягоды

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Японии и пожаловался на высокие цены на продукты, в частности на фрукты и ягоды. Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов показал цены в японском супермаркете. Он отметил, что цена на упаковку клубники из 15 штук составила 24 доллара (около 2120 рублей), а за одну штуку — 3,4 доллара (310 рублей). Блогер также уточнил, что он продемонстрировал не самую дорогую клубнику.

Небольшая упаковка абрикосов, по словам Варламова, стоит 17 долларов (1,5 тысячи рублей), а один банан — 4 доллара (354 рубля). «В японских супермаркетах можно встретить много удивительного, но больше всего иностранных туристов поражают местные фрукты, а особенно цены на них. Япония — это родина самых дорогих фруктов в мире», — рассказал блогер.

Ранее Варламов побывал на Тайване и удивился высоким ценам на продукты. «Влияние Японии можно заметить даже в обычном продуктовом магазине», — отметил он. Блогер выразил мнение, что такие высокие цены на яблоки и клубнику можно встретить мало где в мире.