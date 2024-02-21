Популярный блогер побывал в азиатской стране и удивился ценам на продукты

Блогер Варламов побывал на Тайване и удивился высоким ценам на ягоды и фрукты

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал на Тайване и удивился высоким ценам на продукты. На эту тему он высказался в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

«Влияние Японии можно заметить даже в обычном продуктовом магазине, в отделе с фруктами, такие цены на яблоки и клубнику мало где встретишь в мире», — высказался блогер об азиатской стране.

Упаковка белой клубники, по словам Варламова, в местном супермаркете стоит 1400 тайваньских долларов (4113 рублей), 500 граммов черешни — 1142 тайваньских доллара (3355 рублей), упаковка из шести яблок — 1115 тайваньских долларов (3276 рублей), арбуз — 380 тайваньских долларов (1116 рублей). «Если мы уроним клубнику за 500 [тайваньских] долларов, мы ее поднимем, отряхнем и съедим», — поиронизировал блогер над высокими ценами на фрукты и ягоды в стране.

Ранее Варламов побывал в Индии и назвал ее раздражающую особенность. Блогер пожаловался, что в этой азиатской стране очень много голубей.