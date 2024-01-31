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18:16, 31 января 2024Интернет и СМИ

Известный блогер побывал в азиатской стране и назвал ее раздражающую особенность

Блогер Илья Варламов пожаловался на огромное количество голубей в Индии

Фото: Atul Pandey / Unsplash

Известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Индии и назвал ее раздражающую особенность. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он пожаловался, что в этой азиатской стране очень много голубей.

«Вы удивитесь, но и тут нашлось кое-что, что меня всегда бесит во всех городах мира», — высказался блогер о Мумбаи. По его словам, в этом индийском городе огромное количество голубей.

«Главное, чтобы не насрали на тебя здесь. Много голубей, и по какой-то непонятной причине, несмотря на то что здесь просто все в голубином говне, народ приходит и прямо высыпает сюда мешки зерна», — возмутился Варламов. Он отметил, что местные приносят больше зерна, чем голуби могут съесть. «Голуби у кого-то ассоциируются с птицей мира, но в принципе это летающие крысы», — заключил он.

Ранее Варламов посетил Мальдивы и раскрыл отношение местных к россиянам. Житель страны по имени Сунил рассказал блогеру, что туристы из России оставляют много чаевых.

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      Олег Давыдов
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