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17:08, 25 января 2024Интернет и СМИ

Известный блогер посетил Мальдивы и раскрыл отношение местных к россиянам

Житель Мальдив рассказал Варламову, что туристы из России оставляют много чаевых
Илья Варламов

Илья Варламов. Кадр: varlamov / YouTube

Известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Мальдивы и раскрыл отношение местных к россиянам. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, житель страны по имени Сунил рассказал блогеру, что туристы из России оставляют много чаевых.

Варламов поговорил с жителем острова Маафуши, который рассказал, что на Мальдивы приезжают туристы в основном из России, Испании и Польши. «Русские — это такие сумасшедшие люди, они могут кричать что-то нехорошее, а испанцы — они дружелюбные», — высказал свое мнение мужчина. При этом Сунил подчеркнул, что туристы из России оставляют больше всего чаевых.

Ранее посетил Данию и раскрыл отношение в стране к россиянам. Его собеседник, аспирант датского университета Максим Курбасов заявил, что в стране нет дискриминации по отношению к гражданам России.

До этого Варламов также высказался об отношении жителей американского штата Аляска к России. Блогер рассказал, что они бережно относятся к российской истории, а некоторые знают русский язык.

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      Олег Давыдов
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