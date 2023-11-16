Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:07, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Известный блогер побывал на Аляске и раскрыл отношение местных к России

Варламов рассказал, что жители Аляски бережно относятся к российской истории

Фото: Becky Bohrer / AP

Известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал на Аляске и раскрыл отношение местных жителей к России. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал, что жители американского штата бережно относятся к российской истории, а некоторые из них знают русский язык.

«К российской истории здесь относятся довольно бережно», — отметил блогер. Варламов также пообщался с жителями Аляски и узнал, как они относятся к России.

«Я знаю, что это очень большая страна, знаю, что там много нефти, еще я могу предположить, что народ в России суровый и очень выносливый, и никакая непогода им не помеха», — ответил на вопрос блогера полевой геолог Пол Дэвис.

Владелица туристического сервиса на Аляске Ника, жившая в России, также отметила, что местные жители положительно относятся к русскому языку, а некоторые изучали его в школе. По ее словам, в штате есть две школы, в которых преподают русский язык. «Раньше в университете была программа преподавания русского языка», — добавила она.

Ранее Варламов побывал в Китае и назвал популярные в стране российские продукты. Блогер рассказал, что китайцы любят сладости из России.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны два топ-менеджера «Балтики». Какую аферу они провернули с ушедшей из России Carlsberg?

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Глава МИД Израиля отверг перемирие в Газе до свержения ХАМАС

      Наследника датского престола заподозрили в измене из-за фото с тайного свидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости