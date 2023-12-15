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12:47, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Известный блогер посетил Данию и раскрыл отношение к россиянам в стране

Студент из Дании рассказал Варламову, что в стране нет дискриминации россиян
Илья Варламов

Илья Варламов. Кадр: varlamov / YouTube

Известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Данию и раскрыл отношение в стране к россиянам. В ролике, опубликованном на YouTube, его собеседник, аспирант датского университета Максим Курбасов заявил, что в стране нет дискриминации по отношению к россиянам.

Варламов отметил, что Дания является одной из самых неприветливых по отношению к мигрантам европейских стран. Блогер пообщался с жителем страны родом из России и узнал отношение местных к россиянам.

«У них (у местных — прим. «Ленты.ру») нет предвзятого отношения ко всем россиянам», — сказал Варламову студент Датского техничного университета Максим Курбасов. Кроме того, в Дании нормально относятся к акциям в поддержку России. По его словам, недавно женщина выступила с российскими лозунгами и никакой дискриминации со стороны местных властей она не подверглась.

Ранее Варламов побывал на Аляске и раскрыл отношение местных жителей к России. Блогер рассказал, что жители американского штата бережно относятся к российской истории, а некоторые из них знают русский язык.

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      Олег Давыдов
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