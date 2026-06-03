Захарова: Лицемерие западных политиков похоже на пение «сладкоголосых сирен»

Лицемерие западных политиков похоже на пение «сладкоголосых сирен». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, они лицемерно ведут риторику о переговорах с Россией и при этом продолжают накачивать Украину оружием.

«Знаете, такие реально сирены. Я прошу прощения за это символическое сравнение, это те самые сирены, у которых были перья из металла, и смертоносными своими сладкоголосыми речами они потом просто убивали», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия знает «цену» слову западного меньшинства.

Ранее Захарова заявила, что мировое большинство стало воспринимать участие США в различных мероприятиях как «диковинку». Она отметила, что это свидетельствует об очевидных ошибках предыдущих президентских администраций.