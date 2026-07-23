Риелтор Долиной лишился жилья из-за мошенников

Риелтор Долиной Торбосов лишился квартиры в Дубае по решению суда

Основатель агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов, компания которого принимала участие в сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной, лишился жилья в Дубае по решению суда. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Торбосова, квартира, о которой идет речь, изначально принадлежала женщине, которая выставила ее на продажу за 12 миллионов дирхамов (около 256 миллионов рублей). С ней связался покупатель и заявил, что купит объект, если цена в договоре будет снижена до шести миллионов — таким образом он якобы хотел снизить сумму регистрационных сборов, которые придется заплатить при покупке. Собственница согласилась.

После получения чека на шесть миллионов дирхамов покупатель отправился в банк и отменил оплату. В результате мошенник получил и квартиру, и деньги. «И именно в этот момент этот человек продал ее (квартиру) мне. Мы проверили объект: никаких арестов, обременений или судебных запретов не существовало. Все выглядело абсолютно чисто», — рассказал риелтор.

В результате суд вернул объект предыдущей собственнице. Риелтор собирается подать иск в суд и потребовать наложить арест на квартиру.

Ранее сообщалось, что налоговая инспекция приостановила операции по счетам новой хозяйки квартиры Долиной Полины Лурье.