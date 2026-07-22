Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:21, 22 июля 2026Силовые структуры

Налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной

РИА Новости: Налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной Полины Лурье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как выяснило агентство, соответствующее решение было принято 6 июля, поскольку налоговая декларация не была подана в течение 20 дней после истечения установленного срока.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что нынешняя хозяйка объекта в Ксеньинском переулке якобы выставила его на продажу и уже нашла потенциального покупателя, который готов приобрести лот за 200 миллионов рублей. Позднее адвокат Лурье опровергла новость о продаже недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Выплаты продавцам, безопасность людей и доступность товаров. Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Первая страна в Евросоюзе запретит детям использовать соцсети
    В украинском городе загорелась АЗС после удара ВС России
    Налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной
    Освобожденных британских преступников предложили отправлять в ВСУ
    Назначение Драпатого на пост главкома ВСУ объяснили
    Министр образования Британии соврала о поступлении в Оксфорд
    Дмитриев рассказал о последствиях отказа от российского газа для Европы
    Московский прокурор проверил СИЗО-4
    В Госдуме захотели повысить лимит по ОСАГО за счет нарушителей правил
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok