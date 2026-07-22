РИА Новости: Налоговая заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной Полины Лурье

Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной. Это следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как выяснило агентство, соответствующее решение было принято 6 июля, поскольку налоговая декларация не была подана в течение 20 дней после истечения установленного срока.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что нынешняя хозяйка объекта в Ксеньинском переулке якобы выставила его на продажу и уже нашла потенциального покупателя, который готов приобрести лот за 200 миллионов рублей. Позднее адвокат Лурье опровергла новость о продаже недвижимости.