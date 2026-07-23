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20:19, 23 июля 2026 (обновлено: 20:26, 23 июля 2026)Бывший СССР

Помощник Путина обсудил с главой МИД Азербайджана экологическую катастрофу

Глава МИД Азербайджана обсудил с помощником президента России ситуацию на Каспии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с помощником президента России Русланом Эдельгериевым ситуацию на Каспии. Об этом сообщает агентство APA в своем Telegram-канале.

«Отдельное внимание было уделено защите экосистемы Каспия, активизации работы двусторонней группы и реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.

В 2025 году президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Генассамблее ООН, назвал ситуацию на Каспийском море экологической катастрофой. «Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата», — подчеркнул политик.

17 июля Джейхун Байрамов и глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Москве заявили, что для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимо объединить усилия всех прикаспийских государств. К последним относятся РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. По словам дипломата, страны должны проводить совместные научные исследования и осуществлять комплексные практические мер.

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