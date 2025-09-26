Экономика
05:27, 26 сентября 2025

Алиев назвал причину обмеления Каспийского моря

Алиев заявил, что Каспийское море мелеет из-за экологии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Изменение климата — это не главная причина обмеления Каспийского моря. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, водоем мелеет из-за ухудшения экологии. Слова политика приводит РИА Новости.

«Еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата», — сказал Алиев.

Он призвал прикаспийские государства приложить все усилия, чтобы остановить экологическую катастрофу, последствия которой невозможно предсказать. Азербайджанский лидер подчеркнул, что готов сотрудничать с ООН, чтобы найти решение этой проблемы.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявлял, что обмеление Каспийского моря связано с климатическими изменениями.

