В Москве отреагировали на угрозы Киева Лукашенко

Галузин: Угрозы Подоляка Лукашенко показывают нацистский характер Киева

Угрозы советника офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко демонстрируют «нацистский характер» украинских властей. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сообщил Галузин.

Он выразил уверенность, что Минск фиксирует данные ситуации и делает соответствующие выводы.

Ранее Подоляк сделал заявление о белорусском лидере. Он заявил, что Лукашенко следует молчать, чтобы «дожить до пенсии».