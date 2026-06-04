ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:49, 4 июня 2026Культура

Валерия ответила на слухи о разводе с Пригожиным

Певица Валерия опровергла слухи о разводе с Иосифом Пригожиным
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Валерия опровергла слухи о разводе и разделе имущества с продюсером Иосифом Пригожиным. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка указала на распространившуюся в соцсетях информацию о том, что она рассталась с мужем. На опубликованном видео она появилась вместе с Пригожиным, пара прогуливалась по улицам Москвы.

«Ты разводишься со мной? Нет? Вот и я так же», — обратилась исполнительница к супругу. Она призвала подписчиков верить только информации от первого лица и подчеркнула, что люди используют любую возможность хайповать на чужих именах.

Ранее Пригожин рассказал, что многим пожертвовал ради отношений с Валерией. Продюсер назвал свой брак крепким и признался, что его чувства к жене не угасли за 23 года. По словам Иосифа, после встречи с певицей ему пришлось пожертвовать «мечтами и амбициями» и изменить свои планы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok