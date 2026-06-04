Валерия ответила на слухи о разводе с Пригожиным

Певица Валерия опровергла слухи о разводе с Иосифом Пригожиным

Певица Валерия опровергла слухи о разводе и разделе имущества с продюсером Иосифом Пригожиным. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка указала на распространившуюся в соцсетях информацию о том, что она рассталась с мужем. На опубликованном видео она появилась вместе с Пригожиным, пара прогуливалась по улицам Москвы.

«Ты разводишься со мной? Нет? Вот и я так же», — обратилась исполнительница к супругу. Она призвала подписчиков верить только информации от первого лица и подчеркнула, что люди используют любую возможность хайповать на чужих именах.

Ранее Пригожин рассказал, что многим пожертвовал ради отношений с Валерией. Продюсер назвал свой брак крепким и признался, что его чувства к жене не угасли за 23 года. По словам Иосифа, после встречи с певицей ему пришлось пожертвовать «мечтами и амбициями» и изменить свои планы.