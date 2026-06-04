Матвиенко привела Ким в пример

Валентина Матвиенко и Татьяна Ким обсудили на ПМЭФ демографию

Предпринимательницу и основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Ким надо приводить в пример всем как успешную женщину, которая построила компанию мирового уровня, являясь при этом многодетной матерью. Об этом в рамках сессии «"Золотой стандарт" корпоративной демографии» заявила на ПМЭФ-2026 спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ким, по ее словам, «ничего не приватизировала», а «своим умом, своим талантом, своим трудом» создала суперсовременный бизнес. Уточнив, сколько у основательницы Wildberries детей, Матвиенко воскликнула: «Семь детей!» — после чего зал зааплодировал. «Вот все время надо показывать ее пример», — подчеркнула политик, уточнив, что стереотипы, связанные с тем, что нельзя быть успешной, имея большую семью, следует оставить в прошлом.

Сама Ким отметила, что без людей не будет ни экономики, ни развития. Она рассказала, что ее компания внедрила программу общения между сотрудниками, потому что «из песни слов не выкинешь, но девочки спрашивают: "от кого рожать?"»

Ранее стало известно, что рождаемость выросла в 2025 году в 18 российских регионах.