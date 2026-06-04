ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 4 июня 2026Экономика

Матвиенко привела Ким в пример

Валентина Матвиенко и Татьяна Ким обсудили на ПМЭФ демографию
Дмитрий Воронин
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: tartanparty / Shutterstock / Fotodom

Предпринимательницу и основательницу маркетплейса Wildberries Татьяну Ким надо приводить в пример всем как успешную женщину, которая построила компанию мирового уровня, являясь при этом многодетной матерью. Об этом в рамках сессии «"Золотой стандарт" корпоративной демографии» заявила на ПМЭФ-2026 спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ким, по ее словам, «ничего не приватизировала», а «своим умом, своим талантом, своим трудом» создала суперсовременный бизнес. Уточнив, сколько у основательницы Wildberries детей, Матвиенко воскликнула: «Семь детей!» — после чего зал зааплодировал. «Вот все время надо показывать ее пример», — подчеркнула политик, уточнив, что стереотипы, связанные с тем, что нельзя быть успешной, имея большую семью, следует оставить в прошлом.

Сама Ким отметила, что без людей не будет ни экономики, ни развития. Она рассказала, что ее компания внедрила программу общения между сотрудниками, потому что «из песни слов не выкинешь, но девочки спрашивают: "от кого рожать?"»

Ранее стало известно, что рождаемость выросла в 2025 году в 18 российских регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ прошла сессия об инвестициях в новую эпоху

    Глава «КамАЗа» приехал на ПМЭФ за рулем нового грузовика

    В России призвали обратиться к «экономике хитрых татар»

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-главы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok