Россия
11:51, 13 марта 2026Россия

Стало известно о росте рождаемости в 18 регионах России

Голикова: В 18 регионах России отмечается рост рождаемости по итогам 2025 года
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 18 регионах России отмечается рост рождаемости по итогам 2025 года. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Как стало известно, в прошлом в этих субъектах отмечалось снижение.

Сейчас в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской, Рязанской областях, Республиках Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Чукотке демонстрируется наибольший рост рождаемости.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о вызовах для демографии в стране. Он отметил, что Россия вынуждена выживать и развиваться в вопросах экономики и демографии в условиях давления недружественных стран.

Еще раньше президент России Владимир Путин рассказал, что рождаемость в стране продолжает снижаться из-за объективных факторов.

