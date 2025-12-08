Реклама

17:44, 8 декабря 2025Россия

Путин назвал причины снижения уровня рождаемости в России

Путин: Рождаемость в России снижается из-за объективных факторов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Рождаемость в России продолжает снижаться из-за объективных факторов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства сообщил об этом во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«К сожалению, негативная тенденция сохраняется. Рождаемость продолжает снижаться», — сказал он. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, а также наложение демографических ям середины и конца XX века и общемировые демографические тенденции.

Ранее Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности. По его словам, в стране наблюдается нехватка женского населения.

