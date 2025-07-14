Путин оценил ситуацию с рождаемостью в России строчкой из песни

Путин: В России наблюдается нехватка женского населения

В России наблюдается нехватка женского населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам, передает ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании также озвучила статистику, согласно которой 51 процент новорожденных в 2024 году составили мальчики.

«В целом, это серьезная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна — период Великой Отечественной войны, вторая — период 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», — обозначила чиновница.

Глава государства оценил ситуацию с рождаемостью в стране строчкой из песни, обозначив, что принцип «10 девчонок на 9 ребят» больше не соответствует действительности.

«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что число способных к деторождению россиянок к 2046 году сократится с 34 до 27 миллионов. По статистике, средний возраст всех рождений в России составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.