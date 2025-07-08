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18:06, 8 июля 2025Россия

Власти заявили о сокращении числа способных к деторождению россиянок

Голикова: Число россиянок репродуктивного возраста к 2046 году сократится
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Число способных к деторождению россиянок к 2046 году сократится с 34 до 27 миллионов. О сокращении числа женщин репродуктивного возраста в России заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Как отметила чиновница, при формировании первой концепции демографической политики число способных рожать россиянок доходило до 39 миллионов.

«Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллионов человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — констатировала Голикова.

Она также подчеркнула, что уже к 2026 году категория женщин в возрасте 20-29 лет будет самой низкой по численности — 7,18 миллиона человек.

Также согласно приведенной ею статистике, средний возраст всех рождений в России составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.

Ранее Голикова раскрыла число отказавшихся от абортов россиянок. По ее словам, в результате отказа женщин от прерывания беременности в 2024 году родилось около 42 тысяч детей. Этот показатель она назвала недостаточным и призвала продолжить работу в этом направлении.

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