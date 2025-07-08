Раскрыто число отказавшихся от абортов россиянок

Голикова: Число отказавшихся от абортов россиянок выросло до 25 процентов

Число отказавшихся от абортов россиянок в 2024 году выросло до порядка 25 процентов. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, в результате отказа россиянок от прерывания беременности в прошлом году родилось около 42 тысяч детей.

«Но этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать», — констатировала Голикова.

Согласно приведенной ею статистике, за последние пять лет количество сделанных процедур искусственного оплодотворения выросло на 27 процентов и составило почти 129 тысяч случаев.

Ранее глава петербургского комитета по социальной политике Елена Фидрикова заявила, что бабушки отговаривают россиянок от ранних родов, в том числе потому, что у них самих есть личные интересы и увлечения и они не готовы проводить много времени дома с внуками и правнуками.