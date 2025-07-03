Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 3 июля 2025Россия

Чиновница заявила об отказывающихся становиться бабушками из-за интересов россиянках

В Петербурге заявили, что бабушки отговаривают россиянок от ранних родов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Бабушки отговаривают россиянок от ранних родов по ряду причин. Об этом заявила глава петербургского комитета по социальной политике Елена Фидрикова во время пресс-конференции ТАСС.

По словам чиновницы, зачастую бабушки не принимают раннюю беременность своих внучек, в том числе, потому что у них есть личные интересы и увлечения, и они не всегда готовы проводить много времени дома, с внуками и правнуками.

«Зачастую бабушки не принимают раннюю беременность. Ну как раннюю...18-20 лет. Мы не говорим о несовершеннолетних. Она говорит: "Ну встань на ножки, получи образование, достойную работу". И сами бабушки у нас трансформировались далеко от той типологии, которую мы знаем», — высказалась Фидрикова.

Чиновница добавила, что для таких случаев работают кризисные центры, куда могут обратиться россиянки, «столкнувшиеся с непониманием со стороны близких».

Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют региональный опыт штрафов за склонение к абортам, чтобы рассмотреть вопрос на федеральном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    В российском городе выставили на продажу трешку за 95 тысяч рублей

    Москвич спустил бойцовскую собаку на женщину и попал на видео

    Рэперша Lizzo попала на обложку спортивного журнала после признания в приеме «Оземпика»

    Россиянка попросила засидевшуюся в гостях подругу покинуть квартиру и поплатилась жизнью

    «Ответ будет жестким». Как военкоры отреагировали на гибель замглавкома ВМФ России Гудкова

    Азербайджану предрекли потерю туристов из России

    Чиновница заявила об отказывающихся становиться бабушками из-за интересов россиянках

    В Британии допустили скорую отставку Стармера

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости