Чиновница заявила об отказывающихся становиться бабушками из-за интересов россиянках

В Петербурге заявили, что бабушки отговаривают россиянок от ранних родов

Бабушки отговаривают россиянок от ранних родов по ряду причин. Об этом заявила глава петербургского комитета по социальной политике Елена Фидрикова во время пресс-конференции ТАСС.

По словам чиновницы, зачастую бабушки не принимают раннюю беременность своих внучек, в том числе, потому что у них есть личные интересы и увлечения, и они не всегда готовы проводить много времени дома, с внуками и правнуками.

«Зачастую бабушки не принимают раннюю беременность. Ну как раннюю...18-20 лет. Мы не говорим о несовершеннолетних. Она говорит: "Ну встань на ножки, получи образование, достойную работу". И сами бабушки у нас трансформировались далеко от той типологии, которую мы знаем», — высказалась Фидрикова.

Чиновница добавила, что для таких случаев работают кризисные центры, куда могут обратиться россиянки, «столкнувшиеся с непониманием со стороны близких».

Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют региональный опыт штрафов за склонение к абортам, чтобы рассмотреть вопрос на федеральном уровне.