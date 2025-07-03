Чиновница заявила об отказывающихся становиться бабушками из-за интересов россиянках

Бабушки отговаривают россиянок от ранних родов по ряду причин. Об этом заявила глава петербургского комитета по социальной политике Елена Фидрикова во время пресс-конференции ТАСС.
По словам чиновницы, зачастую бабушки не принимают раннюю беременность своих внучек, в том числе, потому что у них есть личные интересы и увлечения, и они не всегда готовы проводить много времени дома, с внуками и правнуками.
«Зачастую бабушки не принимают раннюю беременность. Ну как раннюю...18-20 лет. Мы не говорим о несовершеннолетних. Она говорит: "Ну встань на ножки, получи образование, достойную работу". И сами бабушки у нас трансформировались далеко от той типологии, которую мы знаем», — высказалась Фидрикова.
Чиновница добавила, что для таких случаев работают кризисные центры, куда могут обратиться россиянки, «столкнувшиеся с непониманием со стороны близких».
Ранее сообщалось, что в Госдуме проанализируют региональный опыт штрафов за склонение к абортам, чтобы рассмотреть вопрос на федеральном уровне.