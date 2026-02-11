Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Медведев порассуждал о вызовах для демографии в России

Медведев рассказал о демографических вызовах в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о вызовах для демографии в стране. Запись с выступлением политика опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«У нас очень много вызовов и демографический вызов, связанный с народонаселением, желанием создавать новые семьи, растить детей», — сказал он.

Медведев отметил, что Россия вынуждена выживать и развиваться в вопросах экономики и демографии в условиях давления недружественных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, а также наложение демографических ям середины и конца XX века и общемировые демографические тенденции.

