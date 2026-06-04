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13:51, 4 июня 2026Мир

Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

Захарова: Россия фиксирует заявления Венгрии по теме отношений с Москвой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россия фиксирует заявления новых властей Венгрии по теме отношений с Москвой и конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы фиксируем заявления представителей нового руководства Венгрии как в части развития отношений с нашей страной, так и о ситуации на Украине, вокруг нее», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что венгерские власти в отношениях с Россией будут руководствоваться интересами собственных граждан.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что республика поддержит антироссийские санкции Европейского союза (ЕС), если среди других членов ЕС будет единство по этому вопросу.

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