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11:19, 4 июня 2026Мир

Мадьяр назвал условие поддержки антироссийских санкций

Мадьяр: Венгрия поддержит санкции против России при единстве ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Венгрия поддержит антироссийские санкции Европейского союза (ЕС), если среди других членов Евросоюза будет единство по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Если в Европейском союзе будет единство, то, конечно, мы поддержим санкции», — подчеркнул он.

При этом параллельно в другом интервью, уже для французской газеты Le Monde, венгерский лидер понадеялся на возвращение экономического сотрудничества России и Евросоюза. «В долгосрочной перспективе важно попытаться вернуться к ситуации, которая существовала 20 лет назад, когда с Россией можно было вести экономическое сотрудничество», — заметил он.

Ранее Петер Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. По его словам, страна должна продвигаться в этом процессе так же, как и другие кандидаты.

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