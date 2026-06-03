ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 3 июня 2026Мир

Страна Европы выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Мадьяр

Петер Мадьяр. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Будапешт по-прежнему выступает против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Позиция венгерского правительства в отношении процесса вступления Украины в ЕС ясна. Не может быть ускоренного вступления в ЕС ни Украины, ни какой-либо другой страны», — заявил он.

Мадьяр добавил, что Киев должен продвигаться в этом процессе в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан.

Ранее Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе при условии, что Киев и Будапешт достигнут соглашения по правам венгерского меньшинства в Закарпатье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    ВС России открыли краматорское направление

    Трамп собрался посетить саммит G7

    В России назвали причину нежелания Зеленского идти на переговоры

    Силовики раскрыли требования ВСУ к родственникам мобилизованных бойцов

    Дети взяли в осаду украинский военкомат

    Евродепутат назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС

    Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР возросло

    Страна Европы выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Зеленский выступил с тревожным заявлением о ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok