Страна Европы выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС

Будапешт по-прежнему выступает против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Позиция венгерского правительства в отношении процесса вступления Украины в ЕС ясна. Не может быть ускоренного вступления в ЕС ни Украины, ни какой-либо другой страны», — заявил он.

Мадьяр добавил, что Киев должен продвигаться в этом процессе в соответствии с теми же принципами, что и страны Западных Балкан.

Ранее Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе при условии, что Киев и Будапешт достигнут соглашения по правам венгерского меньшинства в Закарпатье.