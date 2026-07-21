МИД РФ: военный атташе Италии и его помощник должны покинуть Россию за трое суток

Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его словам, Москва пошла на такой шаг «без каких-либо оснований». Он добавил, что действия РФ являются «очевидным актом возмездия» за решение выслать российских дипломатов из Рима после обвинения их в якобы шпионской деятельности.

О высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Риме стало известно 9 июля. Итальянское внешнеполитическое ведомство отказалось раскрыть причины принятого решения.

Вечером 20 июля МИД России вызвал временного поверенного Италии в стране Джованни Скопу. В ходе беседы до него было доведено, что Москва объявила персонами нон грата атташе посольства Италии в РФ Витторио Парреллу и его помощника по вопросам обороны Давиде Д'Априле. Им, а также членам их семей, надлежит покинуть территорию России в течение трех суток.

Москва назвала высылку зеркальной мерой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что высылка итальянских дипломатов является ответной мерой. Также дипломат резко ответила на заявление Таяни, обратив внимание на нелогичность его высказывания.

Так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? <...> Интересно, они в таком же духе и [премьер-министру Италии Джордже] Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала Мария Захарова представитель МИД РФ

Она также указала на заявление Смоленской площади — там предупредили, что любые враждебные действия в отношении российских дипломатов не останутся без ответа Москвы.

Ранее российских дипломатов выслали из-за «леса антенн»

В мае министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила, что Вена вышлет трех российских дипломатов из-за «леса антенн» на крыше посольства. По ее словам, технические устройства на здании якобы могут использоваться для шпионской деятельности. «Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для осуществления шпионажа», — отметила глава МИД.

Тогда посольство РФ в Вене назвало возмутительным объявление сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон грата. «Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым», — заявили в дипмиссии, пообещав «безусловно жесткую реакцию Москвы». Однако впоследствии в открытых источниках об ответных мерах не сообщалось.