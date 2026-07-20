Глава МИД Таяни сообщил о высылке из России военного атташе Италии

Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в социальной сети X.

«Российская Федерация без каких-либо оснований выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников», — сказано в сообщении.

По словам главы итальянского МИД, действия Москвы являются «очевидным актом возмездия» за решение Рима выслать двух российских военных атташе.

9 июля Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. Он добавил, что дипломатам нужно покинуть страну в течение трех дней. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения.