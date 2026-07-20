В МИД России раскрыли причину высылки военного атташе Италии

Захарова: Россия выслала военного атташе Италии в качестве ответной меры

Россия выслала итальянского военного атташе и его коллегу в качестве ответной меры Риму. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Это ответная мера», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег.

9 июля Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов указал, что итальянская сторона таким образом хочет ограничить влияние Москвы.