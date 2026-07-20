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19:14, 20 июля 2026Мир

В МИД России раскрыли причину высылки военного атташе Италии

Захарова: Россия выслала военного атташе Италии в качестве ответной меры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия выслала итальянского военного атташе и его коллегу в качестве ответной меры Риму. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Это ответная мера», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег.

9 июля Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов указал, что итальянская сторона таким образом хочет ограничить влияние Москвы.

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