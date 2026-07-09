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14:33, 9 июля 2026Мир

Раскрыта причина высылки российских дипломатов из Италии

Посол Парамонов: Италия выслала дипломатов, чтобы ограничить влияние России в стране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Италия выслала двух российских военных атташе с целью ограничить влияние Москвы на страну. Такую причину назвал посол России в Риме Алексей Парамонов в Telegram-канале.

«9 июля в очередной раз был вызван в МИД Италии (...). В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего. Серый кардинал итальянской дипломатии, ее Генеральный секретарь [Рикардо] Гуарилья, очень хотел бы, выслав из страны как можно больше российских дипломатов, максимально ограничить влияние России в Италии. Но это невозможно», — подчеркнул дипломат.

По словам Парамонова, в Италии, «несмотря на богатое идейное, политическое и гуманистическое наследие», сейчас нет таких лидеров, как президент России Владимир Путин или глава российского МИД Сергей Лавров. Он выразил надежду, что они появятся и вернут республике «былую самостоятельность и славу».

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. Дипломатам нужно покинуть страну в течение трех дней. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения.

В МИД России пообещали дать соответствующий ответ на действия Италии.

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