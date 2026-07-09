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12:49, 9 июля 2026Мир

МИД России пообещал ответить Италии за высылку дипломатов

МИД: Россия ответит Италии на высылку двух военных атташе посольства в Риме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россия ответит Италии на ее решение выслать двух военных атташе посольства в Риме. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.

«Российская сторона даст соответствующий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. Он добавил, что дипломатам нужно покинуть страну в течение трех дней. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения.

11 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европейский союз (ЕС) вести диалог с Россией по Украине. По ее словам, для этого необходимо выбрать одного авторитетного представителя сообщества.

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