МИД России пообещал ответить Италии за высылку дипломатов

МИД: Россия ответит Италии на высылку двух военных атташе посольства в Риме

Россия ответит Италии на ее решение выслать двух военных атташе посольства в Риме. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.

«Российская сторона даст соответствующий ответ», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. Он добавил, что дипломатам нужно покинуть страну в течение трех дней. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения.

11 июня премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европейский союз (ЕС) вести диалог с Россией по Украине. По ее словам, для этого необходимо выбрать одного авторитетного представителя сообщества.